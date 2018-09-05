Google Chrome получил новый дизайн

Браузеру Google Chrome исполнилось 10 лет. По этому случаю компания выпустила новую стабильную версию с обновленным дизайном.

Юбилейный Chrome получил интерфейс в стиле Material Design – браузер избавился от прямоугольных очертаний, теперь все элементы имеют округлые очертания. Появилась возможность добавлять ярлыки произвольных страниц на экран новой вкладки. Менеджер паролей научился автоматически генерировать сложные комбинации и сохранять их в памяти автозаполнения.

Кроме того, скоро браузер научится искать файлы из Google Drive, а также получит новые функции дополненной реальности.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий

Загрузка...