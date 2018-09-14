Бенчмарк раскрыл объём оперативной памяти в новых iPhone

Компания Apple не раскрывает объем оперативной памяти в своих мобильных устройствах. К счастью, бенчмарки быстро восполняют этот пробел в описании. Так произошло и на этот раз.

Флагманские iPhone XS и XS Max стали первыми смартфонами Apple, которые получили 4 ГБ оперативной памяти. Это подтверждается результатами бенчмарка Geekbench для iPhone XS Max. Модель iPhone XS пока не была протестирована, но её характеристики должны совпадать со старшей версией.

Более доступный iPhone XR получил 3 ГБ оперативной памяти, как в прошлогодних iPhone X и iPhone 8 Plus.

Новая однокристальная система Apple A12 Bionic у iPhone XS Max смогла набрать в однопоточном тесте 4 813 балла и 10 266 баллов. Результат iPhone XR немного хуже — 4754 балла и 9367 баллов. Для сравнения, прошлогодний iPhone X в Geekbench получил 4055 и 10375 баллов, соотвественно.