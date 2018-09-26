Google Календарь 6.0 для Android получил новый дизайн

Google Календарь 6.0 стал очередным приложением, которое поисковой гигант переделал в соответствии со своим общим «вещественным стилем» (Material Design). Как и в случае с редизайнами других приложений, базовые функции и организация управляющих элементов не изменились, но множество блоков и пиктограмм были обновлены для большей наглядности.

Версия 6.0 объединяет приложение со строкой состояния, что также содействует единообразию. В качестве шрифта используется Google Sans во всех элементах приложения, включая месяцы, дни и даты. Раньше на панели приложений размещался значок, в котором была указана текущая дата, что позволяло пользователям уточнять её, даже не открывая приложение. Google, к сожалению, удалила эту полезную функцию в пользу обычной иконки с голубой точкой.

В нижнем правом углу по-прежнему присутствует кнопка действий Google FAB (Floating Action Button), но теперь она получила новый цветной значок в стиле логотипа компании. Там же разместились новые иконки для Целей и Напоминаний. Изменилось и меню навигации: по-прежнему выбранная вкладка подсвечивается выделением, но с округлыми краями, а все пиктограммы были переработаны в соответствии с вещественным стилем.

В новом дизайне события выделяются более яркими и наглядными линиями, разделяющими дни и часы. На странице определённого события Google удалила кнопку FAB для вызова редактора, заменив её аналогичной кнопкой в правом верхнем углу рядом с вызовом всплывающего меню. Нижний лист с деталями события получил скруглённые углы вверху, а все значки также были обновлены.