Белорусы при оплате картой помогут другим и получат игрушки

БПС-Сбербанк запустил в Беларуси благотворительную инициативу «Добрый друг». При оплате карточкой платежной системы Masterсard можно поучаствовать в благотворительной акции, а также получить подарок – мягкую игрушку.

Инициатива пройдет с 2 по 13 октября по всей стране. Для участия надо оплатить «пластиком» Masterсard БПС-Сбербанка покупки на 100 рублей и принести чек вместе с банковской картой в «пункты помощи», которые открылись в торговых центрах Минска и областных центров. Тем самым можно сделать доброе дело и получить в знак благодарности мягкую игрушку.

Дополнительных действий предпринимать не придется – на благотворительность направят 2 рубля с каждого чека на сумму от 100 рублей.

Каждый добродетель может сам выбрать благотворительный фонд, который и получит финансовую помощь. Так, можно поддержать Белорусский детский фонд и получить игрушку «Зайчик Беня». Или же направить средства пожилым людям через МОО «Взаимопонимание» - тогда призом будет плюшевая «Собачка Банди». В качестве альтернативы – помощь защитникам животных из общественного объединения «Эгида» и игрушка «Котик Бася» в подарок.