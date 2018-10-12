ICANN впервые обновила криптографические ключи доменнных имен

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории обновила криптографические ключи для защиты доменных имен.

Первое за восемь лет обновление может привести к проблемам при использовании интернета. Однако таковые затронут лишь небольшое количество пользователей. Некоторые сайты, например, могут временно перестать открываться после 11 октября.

Отметим, что криптографические ключи должны обновляться каждые пять лет, но процедура несколько раз откладывалась из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров. Криптографические ключи нужны для защиты от мошенников. До их появления злоумышленники могли легко перехватить запрос пользователя и перенаправить на сайт-ловушку.