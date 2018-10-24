В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сегодня на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", сообщает БЕЛТА. "В стране реализуется знаковый проект по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы и ID-карты.

Идея в том, чтобы там был платежный сервис, мы предложили реализовать его на базе платежного приложения "Белкарт". Также предложили возможность внедрения концепции базового счета", - рассказал Дмитрий Калечиц. Инициатива по внедрению платежного сервиса в ID-карту сейчас прорабатывается с участием банков, поскольку нужно учесть множество технических моментов.

Как сообщалось, первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года. ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет - эта роль перейдет к идентификационной карте.