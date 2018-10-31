В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 30 октября 2018 г зарегистрирован 39-й резидент. Им стала китайская компания ООО «Сыкай Технолоджи (МСК)».

Как отмечает пресс-служба индустриального парка, китайская компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем «Кинхуд».

Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации. Она основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.

Сумма инвестиций в проект составит более 500 тыс долл.