В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 30 октября 2018 г зарегистрирован 39-й резидент. Им стала китайская компания ООО «Сыкай Технолоджи (МСК)».
Как отмечает пресс-служба индустриального парка, китайская компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем «Кинхуд».
Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации. Она основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.
Сумма инвестиций в проект составит более 500 тыс долл.
Комментарии
Мизер. (С)
Юбилейный, т.е.?
А почему о всех предыдущих не писали?
Печально, когда банят в Гугле. Соболезную.
На этот раз Питон обошёлся без.хамства, но намекнул, что я предварительно тупо искал. Нет, не искал. :)
Главное - дегазироваться в естественный водоём, да?
Впрочем, уже давно в этом не сомневаюсь.
Абы что. Вероятно, вы о себе.
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