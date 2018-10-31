В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 30 октября 2018 г зарегистрирован 39-й резидент. Им стала китайская компания ООО «Сыкай Технолоджи (МСК)». 

Как отмечает пресс-служба индустриального парка, китайская компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем «Кинхуд».

Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации. Она основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.

Сумма инвестиций в проект составит более 500 тыс долл.

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Источник: 

primepress.by

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Сумма инвестиций в проект составит более 500 тыс долл.

noМизер. (С)

Аватар пользователя mike

mike

Новый..

39-ый...

Юбилейный, т.е.?

А почему о всех предыдущих не писали? 

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Новый..

39-ый...

Юбилейный, т.е.?

А почему о всех предыдущих не писали? 

Печально, когда банят в Гугле. Соболезную.

-1
Аватар пользователя mike

mike

На этот раз Питон обошёлся без.хамства, но намекнул, что я предварительно тупо искал. Нет, не искал. :) 

-1
Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

А почему о всех предыдущих не писали? 

mike пишет:

Нет, не искал. :) 

Главное - дегазироваться в естественный водоём, да?

Впрочем, уже давно в этом не сомневаюсь.

Аватар пользователя mike

mike

Дегазироваться в...

Абы что. Вероятно, вы о себе.

 

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