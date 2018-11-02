Avast прекращают поддержку Windows XP и Vista

Avast сообщила о прекращении поддержки Windows XP и Vista. С 1 января 2019 года новые антивирусные продукты компании не будут работать на устройствах с этими системами. Однако обновление антивирусных баз предыдущих версий продолжится еще некоторое время.

Следующий релиз Avast по умолчанию будет работать только на 64-битных системах. В связи с чем пользователям старых компьютеров рекомендуется обновить свои устройства сразу до Windows 10. Про Windows 7 ничего не сообщается, что связано с ее грядущим списанием, которое состоится уже в январе 2020 года.

Отметим, что продукция Avast входит в рейтинг лучших антивирусных решений по версии AV-TEST.