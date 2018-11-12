Приорбанк провел первую в Беларуси международную сделку по банковской гарантии на блокчейне

Приорбанк провел первую в Беларуси международную сделку по банковской гарантии с применением технологии блокчейн. Участниками знаковой для финансовой сферы сделки выступили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, компания «Газпром нефть» и российский Райффайзенбанк, рассказали в пресс-службе банка.

В рамках сделки Приорбанк выпустил международную банковскую гарантию по поручению Мозырского НПЗ для бенефициара «Газпром нефть», испытав применение новой информационной технологии распределенных реестров (блокчейн) на платформе R-сhain. Для этого использовалось программное обеспечение Райффайзенбанка, разработанное совместно с экспертами в области банковских гарантий Приорбанка.

Проведение таких сделок с помощью технологии блокчейн открывает возможность выпуска банковских гарантий в электронном виде, получения информации о ее статусе в режиме реального времени, а также позволяет сокращать трудозатраты на совершение операции, упрощает документооборот, ускоряет расчеты и оптимизирует расходы.

«Впервые в Беларуси проведена международная сделка по банковской гарантии с использованием блокчейна. Это большой шаг для банка и страны, так как означает, что технически и потенциально мы готовы к внедрению такой технологии, – отметил заместитель председателя правления Приорбанка Вадим Матюшкин. – Приорбанк уделяет особое внимание банковскому обслуживанию корпоративных клиентов, в том числе их взаимодействию с иностранными контрагентами. Являясь членом европейской банковской группы Райффайзен, мы можем использовать в своей работе новейшие технические разработки и тем самым поддерживать инновационный подход к обслуживанию клиентов в сфере международной торговли с помощью банковских документарных операций».