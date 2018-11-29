Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC

Поисковый сервис Microsoft Bing выявил вредоносную активность на сайте проекта VideoLan, отвечающего за разработку и продвижение плеера VLC. В поисковой выдаче и при попытке перейти на сам сайт появилось предупреждение о наличии на ресурсе потенциально опасного содержимого. Поисковику не понравился исполняемый файл vlc-3.0.4-win64.exe, доступный для загрузки с официального сайта VideoLan.

Bing блокирует страницу VideoLan на протяжении нескольких дней, и пользователям нужно каждый раз дополнительно соглашаться со всеми предупреждениями, чтобы попасть на его сайт.

На сайте Microsoft Secure обнаружилось весьма туманное объяснение причин блокировки сайта VideoLan в поисковике Bing. Блокировка якобы связана с хакерской атакой для установки бэкдора при помощи вредоносного InPage-документа и одной из ранее выпущенных версий VLC, в которой соответствующая уязвимость не устранена. Однако явная связь между атакой и плеером в описании, предложенном Microsoft Secure, не прослеживается.