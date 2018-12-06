AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту

AliExpress официально вышел на белорусский рынок и вместе с Альфа-Банком запустил первую кобрендовую бонусную карту. Владельцы «Alfa-AliExpress» могут вернуть 5% в виде кэшбека с каждой покупки на популярной интернет-площадке.

Для экономии на онлайн-шопинге потребуется карта «Alfa-AliExpress», которую можно оформить бесплатно. Ее владельцам доступны бонусы за каждую транзакцию в соответствующем объеме, которыми можно компенсировать все покупки на AliExpress.

Сумма компенсаций зависит от площадки: при покупках на AliExpress вернут 5% расходов, в остальных интернет-магазинах – 1%, а при других транзакциях – полпроцента. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк InSync.

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платёжной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Заказать карточку можно на сайте Альфа-Банка, в интернете или мобильном банке InSync. Карту бесплатно доставят в любую точку Беларуси, есть лишь комиссия за ежемесячное обслуживание – 1,49 рубля.

Белорусский Альфа-Банк стал четвертым банком в мире, который запустил с AliExpress совместную программу лояльности. Помимо Беларуси, площадка стимулирует покупателей в Израиле, Южной Корее и России.

В AliExpress называют Беларусь перспективной страной и планируют активнее работать с покупателями. «Альфа-Банк (Беларусь) является четвертым банком в мире, запустившим с AliExpress кобрендовую карту. Беларусь – перспективный рынок для AliExpress, и мы заинтересованы в повышении уровня качества онлайн-сервиса и развитии новых предложений. Кобрендовая бонусная дебетовая карта «Alfa-AliExpress» – привлекательное решение для белорусских пользователей», – пояснил менеджер по развитию бизнеса AliExpress Доминик Инсогна.

