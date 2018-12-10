Минсвязи обещает в 2019 году выдать беларусам ID-карты

Первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко назвал сроки выдачи ID-карт. Первые документы этого типа будут выданы в 2019 году. Минсвязи рассчитывает в следующем году завершить работы по созданию беларусской интегрированной сервисно-расчетной системы, а также новый вариант Общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Они позволяют проводить административные процедуры в электронном виде. Для них потребуется ID-карта. Она будет выдаваться беларусам и станет основным документом. Общегражданский паспорт будет выдаваться дополнительно. Однако главным станет электронная цифровая подпись, «зашитая» в карту.

— Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты, — сказал Дмитрий Шедко в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.

Учитывая большие финансовые и организационные затраты, карты будут выдаваться по мере замены паспортов. Кроме того, их можно будет получить по заявлению.