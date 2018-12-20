В разработке находится Windows 10 для HoloLens

В инструментарии Windows 10 SDK обнаружено упоминание новых редакций системы. Обе предназначены для очков дополненной реальности HoloLens.

Одна система подписана как PRODUCT_HOLOGRAPHIC, другая как PRODUCT_HOLOGRAPHIC_BUSINESS. Это позволяет предположить, что Microsoft работает как над потребительской версией устройства, так и профессиональной. А разработка программного обеспечения для очков подходит к концу.

Также упоминается PRODUCT_IOTENTERPRISE, за которой может скрываться корпоративная версия Windows 10 IoT. Однако таковая уже существует, поэтому, скорее всего, компания готовит какие-то изменения.

Кроме этого, в SDK обнаружено упоминание смартфона под кодовым названием Andromeda и операционной системы Windows 10 Lite.