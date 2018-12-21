Microsoft опубликовала рекомендации, как защититься от киберпреступников

В первую очередь Microsoft рекомендует защищать систему от вирусов и шпионского программного обеспечения – регулярно сканировать компьютер и не устанавливать нелицензионный софт. Следует настроить автоматическое обновление важных приложений, в том числе, браузера. Компания советует ни при каких обстоятельствах не отключать защитник Windows Defender. Необходимо защищать беспроводной маршрутизатор паролем, с осторожностью использовать внешние накопители, не скачивать приложения с подозрительных сайтов, не нажимать на всплывающие окна и не переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте.

Важно надежно защитить конфиденциальную информацию. Фишинг – одна из наиболее распространенных киберугроз, которой подвергаются пользователи в предновогодний период. Вредоносное ПО способно похищать данные банковских карт и снимать средства со счетов. Прежде чем вводить персональные данные на сайте, следует убедиться в том, что он безопасен – адрес веб-страницы должен начинаться с https. Microsoft настоятельно рекомендует не отправлять конфиденциальную информацию, номер телефона или банковской карты в ответ на запросы неизвестных отправителей в мессенджерах, электронной почте или соцсети.

Активным пользователям социальных сетей Microsoft рекомендует внимательно относиться к личным настройкам. Не следует добавлять в друзья подозрительных пользователей и открывать им доступ к своей странице.