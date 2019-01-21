Teslasuit стал главной инновационной разработкой на выставке CES 2019

Команда Teslasuit приняла участие в крупнейшей международной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе. Белорусский стартап представил разработанные компаниями-партнерами и интегрированные с костюмом демо обучающих программ в дополненной реальности для разных индустрий

В Teslasuit впервые в мире был внедрен целый комплекс систем: передачи тактильных ощущений, захвата движений и биометрические датчики. Принцип работы Teslasuit основан на электростимуляции. Костюм полностью беспроводной.

Обратная связь на основе электростимуляции передает уведомления от костюма к человеку. Система захвата движения оцифровывает движения человека и моделирует виртуальную модель его положения (такое часто используется для анимации человекоподобных персонажей в киноиндустрии). Биометрическая система снимает показатели ЭКГ, считывает состояния мышц, а в перспективе сможет определять чувства человека по разности электрических потенциалов на поверхности кожи.