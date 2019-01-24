Google запретит блокировщики рекламы в браузере Chrome

Системы блокирования нежелательного содержимого могут утратить работоспособность в популярном браузере Chrome в случае утверждения Google третьей версии манифеста дополнений. Такое мнение выразил разработчик блокировщика рекламы uBlock Origin и фильтра запросов uMatrix Рэймонд Хилл (Raymond Hill), опубликовав соответствующий комментарий в багтрекере проекта Chromium.

Манифест определяет возможности и ресурсы, доступные дополнениям в Chrome. Третья версия манифеста, в настоящее время находящаяся на этапе разработки, предполагает наложение ограничений на использование webRequest API. Вместо него разработчикам расширений предлагается применять declarativeNetRequest API.

Программный интерфейс webRequest позволяет браузерным дополнениям перехватывать сетевые запросы, благодаря чему можно добиться их блокировки, модификации или перенаправления. Подобный подход может вызывать задержки при загрузке веб-страниц, поскольку браузер вынужден дожидаться завершения работы дополнения. Именно webRequest API применяется в большинстве известных блокировщиков, в том числе uBlock и uMatrix.