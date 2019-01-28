Беларусбанк может открыть свою криптобиржу

ОАО "АСБ Беларусбанк" работает над вопросом организации биржевой площадки по торговле криптовалютами, об этом заявил председатель правления банка Виктор Ананич в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Прорабатывается возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами. Сейчас мы занимаемся этим вопросом", – сказал глава банка.

По его словам, одна из важнейших задач для банка на 2019 год – курс на диджитализацию (перевод всех видов информации в цифровую форму – Sputnik).

Ананич также отметил, что банк работает и с операторами мобильной связи по расширению различного рода услуг. В частности, там намерены в ближайшее время провести эмиссию виртуальной карты.

"Проекты в области "цифры" будут носить практически эксклюзивный характер", – отметил председатель правления.

Напомним, что первая криптобиржа Currency.com в Беларуси открылась 15 января 2019 года. Ее инвесторами стали компания VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.

Криптобиржа позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты. Кроме того, она выпускает свыше 10 000 токенизированных биржевых активов, что делает ее первой в мире в своем роде. Декрет, который легализовал в Беларуси криптовалюты, криптообменники и криптобиржи, был подписан президентом Александром Лукашенко в декабре 2017 года.

