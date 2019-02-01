Появилась государственная навигационная карта Беларуси

Государственное предприятие «Белгеодезия» с 1 февраля 2019 г предоставило доступ для всех пользователей интернета к государственной навигационной карте Республики Беларусь.

Как отмечается в сообщении, навигационная карта предназначается для формирования и развития рынка навигационных услуг и технологий. Карта может применяться в географических информационных системах, в интеллектуальных транспортных системах, в системах персональной и мониторинговой навигации автотранспорта, в том числе использующих Интернет-ресурсы.

Государственная навигационная карта Республики Беларусь состоит из трех составляющих: картографической подложки, дорожного графа и адресной информации.

В качестве картографической подложки используются топографические карты масштаба 1: 100 000 на всю территорию Республики Беларусь и масштаба 1: 10 000 на территории отдельных городов и посёлков городского типа. Дорожная сеть представлена дорогами международного, республиканского и местного значения. В базе данных адресной информации содержаться сведения о более чем 120 городах и посёлках городского типа.

Картографическая подложка государственной навигационной карты в виде WMS-сервиса может использоваться в прикладных геоинформационных системах. Графическая точность картографической подложки соответствует требованиям, предъявляемым к точности государственных топографических карт масштабов 1: 100 000 и 1: 10 000.

В Госкомимуществе отмечают, что в дальнейшем функционал Web-сервиса государственной навигационной карты будет расширяться: по адресной информации – сервис обеспечит определение местоположения объектов (сервис геокодирования), по дорожному графу – сервис даст возможность прокладывать маршруты движения с различными критериями оптимизации (навигационный сервис).

Также будет расширяться и перечень населенных пунктов с адресной привязкой, включая и сельские населённые пункты.