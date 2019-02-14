LG представила передовые информационные дисплеи на выставке ISE 2019

Компания LG Electronics представила передовые технологические достижения в области коммерческих дисплеев на выставке Integrated Systems Europe 2019 в Амстердаме. Представлены разнообразные продукты, начиная от прозрачных дисплеев OLED Signage до полной линейки LED дисплеев. С помощью этих инновационных решений для бизнеса LG сможет превратить любое помещение в захватывающее, при этом полностью функциональное, цифровое пространство, отвечающее запросам потребителя.

Впервые в Европе представлена уникальная инсталляция LG OLED Falls, который состоит из 88 гибких безрамочных OLED дисплеев, размещенных на главном входе на стенд LG. Кроме того, будут продемонстрированы коммерческие дисплеи с коэффициентом кривизны до 1 000 R, способные принять форму разных поверхностей, — идеальное решение для бизнеса, где требуется максимально индивидуальный подход. Видео, демонстрирующее лес, ледник, водопад, метель и прочее, произведет невероятное впечатление от созерцания чудес природы.

В дополнение к инсталляции OLED Falls гостям также продемонстрирован уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED Signage, ультрасовременный дизайн которого покажется фантастикой. Дисплей предназначен для показа товаров в розничных магазинах или торговых галереях. При этом товары размещаются за ним и полностью видны благодаря прозрачности дисплея на 38%. В это время на дисплее демонстрируются видео или изображения, которые размещаются поверх самого товара. Прозрачные OLED дисплеи не имеют рамок, что позволяет создавать единое демонстрационное полотно из нескольких дисплеев. Такое решение идеально подходит для больших пространств, когда взаимодействие с покупателем имеет решающее значение, например, в автосалонах.

У LED дисплеев от LG модуль питания располагается отдельно от экрана, благодаря чему толщина дисплея уменьшается и более точно соответствует поверхности установки. Модуль дисплея при этом имеет меньший размер и вес, что делает установку на вертикальную поверхность или подвешивание дисплея более легким, при этом сохраняется коэффициент кривизны 1 000 R. Благодаря компактному размеру пикселей от 1,5 до 2,5 мм и яркости до 1 000 нит, серия дисплеев LAPE обеспечивает живую передачу изображения в любых помещениях: от торговых центров до конференц-залов.

130-дюймовый LED дисплей с размером пикселей 1,5 мм из серии безрамочных дисплеев LAA был создан для средних и больших конференц-залов. Встроенная аудиосистема позволяет пользователям общаться и обмениваться изображениями без подключения внешних динамиков. При загрузке дополнительного программного обеспечения дисплей может быть также подключен к системе управления помещениями Crestron.

Цветной прозрачный дисплей LED Film от компании LG — это устройство большого размера, который можно разместить на любой стеклянной поверхности и волшебным образом получить цифровой дисплей. При максимальной прозрачности дисплея до 73% стекло под ним сохраняет свои свойства — дисплей незаметен, когда не используется. Пленка дисплея является самоклеящейся, и при удалении не оставляет липкого следа. Дисплей передает широкий спектр цветов при размере пикселей 24 мм без потери прозрачности. Это уникальное решение подходит для демонстрации любых изображений: от логотипов брендов до полноценных видео.

На выставке ISE 2019 компания LG также продемонстрировала впечатляющую рамочную видеостену 0,44 мм, которая передает живые динамичные изображения с поддержкой однородности цвета и обеспечивает отсутствие помех при любом угле и высоте обзора. Собственная операционная система LG webOS 3.0 облегчает создание контента и управление им. Это решение было разработано для помещений и пространств, где требуется установка многоэкранных систем, таких как торговые центры и лекционные залы.

Новая 86-дюймовая интерактивная цифровая доска LG с разрешением 4K и стилусом снабжена технологией IPS In-cell Touch. Кроме того, ее рамка толщиной 29 мм позволяет уменьшить зазор между LCD-панелью и защитным стеклом благодаря применению инновационной технологии фиксации. Комбинация этих характеристик обеспечивает быстрый отклик и делает процесс письма более реалистичным, что идеально подходит для корпоративных конференц-залов и университетских аудиторий.

Также на выставке ISE представлены дисплеи со специальной защитой для использования на улице. Модель 55XE4F водонепроницаема и защищена от попадания пыли, при этом она на 64% легче и на 37% тоньше, чем предыдущая 55-дюймовая модель. Это облегчает установку данного дисплея почти в любом месте, например, на стене, потолке или стойке. Кроме того, закаленное переднее стекло имеет внутри ударопрочную пленку, которая позволит предотвратить серьезные повреждения при сильном ударе.