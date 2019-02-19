26 марта состоится презентация Huawei P30

Компания Huawei обнародовала тизер, говорящий о том, что производительные смартфоны P30 Series будут представлены на специальном мероприятии в Париже, которое пройдёт 26 марта.

Тизер содержит в себе намек на главную особенность смартфонов – оптический зум. Именно благодаря ему у пользователя появляется возможность рассмотреть фрагменты исторических зданий в деталях. По предварительным данным, зум будет десятикратным. А во флагманской модели P30 Pro появится еще камера ToF.

По слухам, Huawei P30 сможет делать снимки с 5-кратным оптическим зумом, а у P30 Pro зум будет 10-кратным. Оба смартфона будут использовать для съемки три сенсора — это позволит им получать качественные фотографии быстрой склейкой нескольких кадров. Четвертый фотосенсор в P30 Pro предназначен для трехмерного сканирования объектов, и он визуально отделен от остальных. Камеры для этих смартфонов разрабатываются совместно с компанией Leica, которая выпускает профессиональную фототехнику.