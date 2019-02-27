В Беларуси планируется создать национальную почтовую электронную систему, сообщил генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, где обсуждаются изменения в закон "О почтовой связи", сообщает БЕЛТА.

В национальной почтовой электронной системе будет предусмотрена идентификация пользователей с помощью ключей электронной цифровой подписи, прием и передача информации с уведомлением о ее получении.

Как пояснил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак, проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О почтовой связи" уже прошел первое чтение. Сейчас он дорабатывается и готовится к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении - его планируется вынести на весеннюю сессию. Дорабатываемые вопросы касаются внедрения новых услуг, создания национальной почтовой электронной системы, почтового обслуживания в садовых товариществах.-