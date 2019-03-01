Оба хардфорка Ethereum успешно активированы

На блоке 7280000 были активированы общесистемные обновления Ethereum Constantinople и St. Petersburg.

Шестой и седьмой хардфорки прошли успешно, но пока что не все узлы Geth и Parity перешли на новую версию. Однако в отличие от 2016 года, после таких крупных изменений не обнаружено никаких ответвлений цепи, что подтверждает всеобщее принятие нововведений криптосообществом.

Из-за недоработок протокола нововведений Constantinople, дата его запуска переносилась два раза. После обнаружения серьезной уязвимости в EIP 1283, разработчики приняли решение отключить его отдельным обновлением, названным St. Petersburg.

Операторы и майнеры должны были заранее установить клиенты, которые автоматически начали функционировать после установленного блока, поэтому пользователи не столкнутся с какими-либо проблемами. Однако им станут доступны новые возможности, улучшающие работу сети и смарт-контрактов.

Ранее темпы роста курса эфириума опережали показатели других монет, что указывало на его поддержку рынком и наличие спекулятивных манимуляций. Хотя после активации до сих пор не наблюдалось резких изменений его стоимости. На момент написания материала эфир (ETH) торгуется по цене $137,5 и за последние сутки упал всего 0,17%. К этому моменту все операторы рипл также должны были обновить XRP Ledger.