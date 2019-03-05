Выпущено ядро Linux 5.0

Линус Торвальдс представил обновление стабильной ветки ядра Linux с версии 4.20 до 5.0. Как отметил сам Торвальдс, изменение старшего числа в номере версии не является признаком грандиозных нововведений, а всего лишь свидетельствует о накоплении большого числа выпусков в серии.

Linux – ядро операционной системы семейства GNU/Linux, соответствующее стандарту POSIX (обеспечивает совместимость различных UNIX-систем). Авторство и права на торговую марку Linux принадлежат программисту финского происхождения, проживающему в США, Линусу Торвальдсу. Linux распространяется как свободное программное обеспечения на условиях лицензии GPL 2.

Новый релиз включает улучшения планировщика процессов, новый протокол шифрования данных Adiantium, поддержку технологии AMD Freesync в драйвере amdgpu, поддержку файловой системы BinderFS, множество новых разнообразных драйверов устройств, в том числе драйвер для сенсорных экранов одноплатного компьютера Raspberry Pi, и прочие улучшения.