Mozilla запустила файлообменник Firefox Send

Mozilla сообщила в блоге разработчиков о запуске сервиса обмена файлами Firefox Send.

Владельцы аккаунта Firefox могут установить лимит на количество загрузок файла и увеличить время его хранения. Обычные пользователи могут добавить пароль для дополнительной защиты.

Для владельцев аккаунта Firefox максимальный размер файла для загрузки — 2,5 гигабайт, для обычных пользователей — гигабайт. Разработчики уточнили, что пока доступна лишь веб-версия сервиса, но обещают запустить приложение для Android-устройств.