Компания Apple представила свои новые продукты

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25 марта компания Apple провела презентацию и представила свои новинки:
- Apple TV. В обновленном потоковом видеосервисе появится возможность подписки на крупные телеканалы: HBO, Starz, Showtime и др. Приложение будет доступно на территории 100 стран. Обновленный сервис будет доступен на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, а также на компьютерах Mac. Подчеркивается, что в приложении не будет рекламы.
- Apple TV+ – собственный сервис по производству сериалов, шоу и кино. К проекту привлекли знаменитых актеров, режиссеров и продюсеров. О своих программах рассказали режиссеры Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, София Коппола, Дэмьен Шазелл, актрисы Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, а также телеведущая Опра Уинфри и другие. В ходе презентации были показаны отрывки некоторых эксклюзивных сериалов и телешоу, уже отснятых для TV+.
- News+. Дополнение для новостного агрегатора Apple News. В нем будут доступны электронные версии журналов: ELLE, People, Esquire, The New Yorker, Fortune (а вот The Washington Post и New York Times, к сожалению, не будет). Стоимость ежемесячной подписки – $9,99.
- Apple Сard. Сервис c виртуальной картой Apple поможет отслеживать статистику расходов в реальном времени, а также разделит траты по категориям. За покупки в реальных и виртуальных магазинах Apple пользователи получат кэшбек в размере 3%, 2% при оплате с помощью Apple Card и 1% - за покупки с помощью физической карты. Ее выпуск ожидается этим летом. Партнерами карты стали банк Goldman Sachs и платежная система Mastercard.
- Apple Arcade. Игровой сервис, который позволит пользователям получить доступ к множеству компьютерных и мобильных игр по подписке через App Store. Arcade будет доступен осенью текущего года более чем в 150 странах мира. Стоимость подписки пока не уточняется.
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