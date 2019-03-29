В приложении Яндекс.Диск для Android появились новые функции

Приложение «Яндекс.Диск» для устройств под управлением операционной системы Android обзавелось новыми функциями, повышающими удобство работы с коллекцией фотографий.

Отмечается, что теперь пользователи «Яндекс.Диска» могут сформировать универсальную фотогалерею. В ней объединяются изображения из облачного хранилища и из памяти мобильного устройства. Таким образом, все снимки находятся в одном месте.

Приложение генерирует небольшие пиктограммы для предварительного просмотра фотографий: они не занимают много места, но в то же время позволяют без проблем понять, что изображено на снимках. Когда пользователь открывает ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ним снимки, чтобы не приходилось долго ждать при перелистывании.