velcom сменит бренд на А1

velcom объявляет о финальном этапе репозиционирования на рынке Беларуси: компания меняет статус мобильного оператора на статус провайдера телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг и проводит ребрендинг с последующим переходом к использованию в операционной деятельности бренда A1. Данные изменения позволят компании укрепить лидирующие позиции в традиционных для нее направлениях, а также предоставят возможность претендовать на лидерство в новых высокотехнологичных сегментах.

Ребрендинг velcom будет постепенным. Так, в течение ближайших месяцев в коммуникации будет использоваться двойной бренд velcom | А1, на смену которому в будущем придет единый бренд A1. На русском языке бренд будет звучать как «А один», вариант на белорусском языке – «А адзiн». В дословном переводе с английского языка А1 означает «первоклассный», «превосходный». Кроме того, буква «А» является первой буквой в алфавите, а цифра «1» открывает числовой ряд, что еще раз подчеркивает стремление компании быть лидером в различных направлениях: от мобильной связи и фиксированного интернета до развлекательного контента и инновационных телеком-услуг для бизнеса.

Для клиентов данная трансформация не повлечет изменений в части их договорных отношений с компанией и будет означать, в первую очередь, новые возможности для получения всего спектра телеком- и цифровых услуг у одного провайдера. Так, уже начиная с 1 июня абоненты обновленных линеек тарифных планов для физических лиц «Комфорт» и юридических лиц «Бизнес план» смогут воспользоваться эксклюзивным роуминговым предложением: пакет роуминга А1 объемом 1 ГБ будет доступен в сетях всех операторов A1 Telekom Austria Group (Австрии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Македонии) по фиксированной цене 5,90 рубля.

О всех последующих изменениях velcom | A1 можно будет узнавать в новостях на корпоративном сайте и в средствах массовой информации.