Александр Лукашенко посетил ПВТ

Президент Беларуси сегодня, 12 апреля, посещает Парк высоких технологий. Лукашенко показали разработки резидентов ПВТ, планируется также неформальная встреча главы государства с представителями IT-сообщества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко осмотрел экспозицию разработок ведущих компаний - резидентов ПВТ, передает пресс-служба президента. Глава государства ознакомился с результатами работы резидентов парка по развитию цифровых технологий для сельского хозяйства, здравоохранения, образования, финансов, транспорта, торговли, экологии, робототехники, лазеров, оптики, микроэлектроники.

Александр Лукашенко подробно интересовался у представителей IT-сообщества не только уже имеющимися разработками, тем, как они могут использоваться в различных сферах, но и перспективными направлениями, наработками, которые будут востребованы в будущем. Были представлены средства визуализации, которые могут использоваться как в рекламе, так и, например, в выставочной деятельности. Есть разработка для сельского хозяйства, которая позволяет значительно упростить работу аграриев и одновременно сэкономить средства за счет автоматизации процессов. Дополнительные возможности и собираемая на базе этой системы информация полезна также бизнесу и маркетологам.

Александр Лукашенко дал положительную оценку представленной работе. Интерес главы государства вызвали и разработки в области робототехники.Президент не исключил, что представленная разработка может быть востребована в отечественном автомобилестроении.

"Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет", - отметил глава государства. Александру Лукашенко рассказали о блокчейн-технологиях, которые получили свое развитие в Беларуси после принятия декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

В январе была запущена криптобиржа, инструменты которой оказались очень востребованы. В числе прочего они значительно облегчают процесс привлечения инвестиций. Александр Лукашенко отметил, что, подписывая соответствующую нормативную базу, он действовал по принципу, что страна от принятия этих решений как минимум ничего не потеряет.

Глава государства ознакомился с развитием ЕРАМ Systems - одной из крупнейших мировых IT-корпораций, которая имеет белорусские корни. В настоящее время она входит в топ-100 мировых разработчиков заказного программного обеспечения. Мировой объем выручки компании в 2018 году превысил 1,8 млрд долларов. Ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Рыночная капитализация превышает 9 млрд долларов. Общий штат компании превышает 30 тыс. человек, при этом ядро ЕРАМ в ПВТ.

Александру Лукашенко подробно рассказали о некоторых уникальных разработках компании, которые уже нашли применение, например в здравоохранении. Говоря о дальнейших перспективах развития деятельности компании в Беларуси, Александр Лукашенко заявил: "Давайте договоримся. Вам не надо искать точки соприкосновения с госструктурами. Первый вице-премьер, можно сказать, ваш помощник. Если что-то надо, пожалуйста. Не ищите даже этих контактов. Если какие-то препятствия, вы не стесняйтесь, говорите".

В целом разработки для нужд медицины были представлены достаточно широко. В их числе медицинский лазер - технология, востребованная не только в Беларуси, но и за рубежом, специальное оборудование для нужд трансплантации. "За медицину спасибо!" - особо подчеркнул белорусский лидер.

Сегодня Лукашенко также проведет неформальную встречу с представителями IT-сообщества. На ней будут обсуждаться вопросы развития парка и отрасли. Кроме представителей беларусских компаний, ожидаются гости из США, России, Швеции, Кореи, сообщает пресс-служба президента.