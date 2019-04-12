Игроков в World of Tanks поздравили с праздником прямиком с МКС

Событие «Космический бонус» стартовало сегодня в 12:00 с праздничного поздравления игроков в прямом эфире от членов экипажа МКС. В 19:00 на стриминговой площадке WGwatch.ru пройдет онлайн-викторина на тему космоса с подарками от разработчиков.

12 апреля 2019 года — World of Tanks отмечает День космонавтики вместе с Роскосмосом. Событие «Космический бонус» стартовало сегодня в 12:00 с праздничного поздравления игроков в прямом эфире от членов экипажа Международной космической станции Олега Кононенко и Алексея Овчинина.

В 19:00 еще один космонавт «Роскосмоса», Олег Артемьев, проведет для «танкистов» космический онлайн-квиз. Интерактивная онлайн-викторина на тему космоса и космических технологий с призами для зрителей-эрудитов начнется в 19:00 по московскому времени на сайте WGwatch.ru. Вести викторину будет Олег Артемьев, который специально приехал в Минск в компанию Wargaming на несколько часов.

Космонавт с белорусскими корнями, проведший на орбите в общей сложности год, презентовал команде разработки игры World of Tanks танковый шлем, который побывал в космосе. Экспонат займет свое почетное место в музее компании.