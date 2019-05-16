Microsoft обновила Paint

Стандартный графический редактор в Windows обновили впервые за несколько лет. 

Теперь все действия, для которых нужна была мышка или сенсорный экран, можно выполнять на клавиатуре. За перемещение курсора отвечает блок со стрелками, а для рисования нужно нажать «пробел». Для перемещения рабочего окна нужно зажать Ctrl.

Новая функция Paint появилась в майском обновлении Windows 10, сообщает MSpoweruser. Microsoft анонсировала эту версию перед конференцией Build 2019 — сейчас она доступна только для тестирования, а полноценный релиз должен состояться до конца месяца.

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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