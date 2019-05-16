Artezio вошла в десятку лучших белорусских разработчиков

Международная аналитическая компания Clutch опубликовала обновленный рейтинг лучших IT- разработчиков в Беларуси. В списке упомянуто 170 компаний, которые предоставляют услуги по созданию программных решений. В первый ТОП-10 вошла Artezio и ряд других ведущих разработчиков.

В Беларуси Artezio представлена тремя центрами разработки: в Минске, Витебске и Могилеве. Они занимаются реализацией проектов с применением технологии ML, BI Blockchain, Java, .NET, Python, Angular.JS, React.JS и других. В 2018 в Artezio было реализовано множество крупных международных проектов по автоматизации в сфере медицинского обслуживания, туризма и финансов. Компания занимается исследованиями в сфере Machine Learning и AI, предоставляет услуги по заказной разработке и экспертному консалтингу на рынках США и Восточной Европы.

Аналитическая платформа Clutch публикует профессиональные рейтинги технологических компаний в различных профессиональных областях и странах. Они помогают заказчикам выбрать компетентного партнера для качественной реализации технической или бизнес задачи. Исследователи Clutch анализируют ситуацию на рынке разработки использую запатентованный метод, который учитывает не только финансовые показатели софтверных компаний, но и отзывы и заказчиков.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!