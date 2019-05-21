Обновленный Edge доступен для macOS

Microsoft выпустила обновленную версию браузера Edge для macOS. Она похожа на версию для Windows 10, но имеет некоторые отличия.

Edge для macOS создавался с учетом стандартов системы и особенностей оборудования Apple. В частности, он поддерживает панель Touch Bar, системные жесты, поиск Spotlight и умеет грамотно взаимодействовать с Dock.

Версия же для Windows 10 полностью отошла от концепции Fluent Design, которая была заявлена для всех стандартных приложений. В связи с чем интерфейс обновленного Edge не соответствует дизайнерским стандартам системы в отличие от предыдущей версии.

Обновленный Edge использует движок Chromium, который также является основой для Chrome. В Microsoft считают, что переход на новую платформу позволит популяризировать браузер.

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