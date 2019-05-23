Huawei готовит замену для Windows и Android

В скором времени Huawei может перейти на собственную операционную систему для смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщил глава подразделения потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю в интервью американскому изданию CNBC. Однако эта система будет выпущена только в случае, если компания полностью прекратит сотрудничество с Google и Microsoft.

Ранее Huawei заявляла, что у нее есть собственная ОС под названием Hongmeng. Предположительно, она построена на Linux и при этом может работать с приложениями Android. Теперь же стало известно, что Hongmeng в версии для Китая может быть готова уже к четвертому кварталу текущего года, а на зарубежных рынках станет доступна в течение ближайшего года.

Отметим также, что у Huawei есть собственный магазин приложений – App Gallery. Клиент этого магазина устанавливается по умолчанию на смартфонах Huawei, однако пока основным источником приложений является Google Play Store.