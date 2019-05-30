Huawei вернулась в списки членов SD Association и Wi-Fi Alliance

Ситуация, связанная с отказом американских компаний от коммерческого сотрудничества с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, продолжает развиваться достаточно быстро.

На прошлой неделе китайский вендор был удалён из списка членов ассоциации SD Association, что фактически накладывало на Huawei запрет на использование карт памяти форматов SD и microSD. Теперь же ассоциация вернула Huawei в список членов, но не опубликовала каких-либо официальных заявлений касательно этого вопроса.

Идентичная ситуация произошла с Bluetooth SIG, JEDEC (USB) и Wi-Fi Alliance, которые после удаления Huawei из списка членов вернули компанию обратно. Это означает, что один из крупнейших производителей смартфонов в мире сможет избежать серьёзных проблем, которые могли возникнуть в случае невозможности использования фундаментальных технологий в собственной продукции.

Стоит отметить, что несмотря на разрыв отношений с компанией ARM, которая является крупнейшим разработчиком и лицензиаром архитектур 32-разрядных и 64-разярдных процессоров, уже в ближайшее время Huawei официально представит новый мобильный чип Kirin. Новинкой может стать Kirin 720, который производится по 10-нанометровой технологии и является прямым преемником чипа Kirin 710, использовавшегося в устройствах среднего уровня брендов Huawei и Honor. Не исключено, что разработчик представит официально новый флагманский чип Kirin 985, производство которого началось несколько дней назад компанией TSMC. Этот процессор будет использоваться в новых флагманских смартфонах Huawei, которые должны появиться осенью этого года.

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