Edge стал доступен пользователям Windows 7

Тестовая версия браузера Microsoft Edge на движке Chromium стала доступна пользователям Windows 7 и 8. Загрузить ее можно на сайте Microsoft Edge Insider.

Обновленный Edge использует движок Chromium, который также является основой для Chrome. В связи с чем визуально и функционально браузер сильно похож на своего конкурента, что также должно способствовать его популяризации. Также новинка поддерживает синхронизацию с такими сервисами как OneDrive и Office 365.

На данный момент заявлены две ветки развития браузера – Canary (ежедневные обновления) и Dev (еженедельные), а позже откроется ветка более стабильных бета-релизов, которые будут выходить каждые шесть недель.