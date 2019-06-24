Билл Гейтс назвал величайшую ошибку в Microsoft

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс признался в «величайшей ошибке», которую допустил на посту руководителя компании.
По словам Гейтса, Microsoft развивала свою мобильную платформу с 2000 года, но компания так и не смогла занять лидирующую позицию на рынке: «Моя величайшая ошибка в том… что при мне Microsoft не стала тем, чем стал Android».
Рынок софта мобильных устройств устроен так, что «победитель получает все» и может быть всего одна компания, способная конкурировать с Apple, считает Гейтс. Цена этой ошибки, продолжает он, составляет 400 миллиардов долларов, которые бы достались «компании M, а не компании G».
В то же время бывший глава Microsoft считает, что компания по-прежнему очень сильна, но если бы он не допустил поражения в борьбе с Google, то она была бы не просто в числе лидеров рынка, а встала бы во главе этого списка.
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Комментарии
Пусть он это выскажет самоуверенному Балмеру. Я в своё время об этом писал. Ссылку не даю -- вломм.
Впрочем, всё, что он высказал -- просто сожаление старика. Да и бред. Никогда бы алчная Майкрософт не выдала бы нечто открытое для мира.
какой жадный дядька !..