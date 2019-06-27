В День своего рождения, 27 июня, компания МТС проведет бесплатные пешеходные экскурсии в рамках акции «Ходи и находи!». Экскурсии пройдут в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Все участники получат памятные сувениры от МТС. Кроме того, они смогут не только узнать интересные факты о знаковых местах городов, но и находить шаги для бонусов.

«В преддверии Дня рождения нашей компании, мы приглашали жителей городов посмотреть на привычные для них маршруты глазами туристов, познакомиться с достопримечательностями, мимо которых они проходят каждый день,— отмечают в МТС. — Кроме сжигания лишних калорий во время прогулки, пройденные несколько тысяч шагов можно будет положить в копилку акции «Ходи и находи!», чтобы потом обменять их на бонусы».

Список бесплатных пешеходных экскурсий в рамках акции «Ходи и находи!» в Минске и областных центрах:

«Ходи и находи 4 000 шагов по Минску: самый старый район, самое старое здание и самые узкие улицы». Эксурсовод: Евгения Дуко. Место сбора участников: площадка около салона МТС по ул. Немига, 5.

Эксурсовод: Евгения Дуко. Место сбора участников: площадка около салона МТС по ул. Немига, 5. « Ходи и находи 5 600 шагов по Бресту: п ервая телефонная станция и другие «первые» места на главной улице». Эксурсовод: Наталья Мурыгина. Место сбора участников: салон МТС по ул. Машерова, 46.

п Эксурсовод: Наталья Мурыгина. Место сбора участников: салон МТС по ул. Машерова, 46. « Ходи и находи 5 300 шагов по Витебску: по маршрутам городского бургомистра, Наполеона и Шагала». Эксурсовод: Ольга Билецкая. Место сбора участников: салон МТС по ул. Ленина, 48.

Эксурсовод: Ольга Билецкая. Место сбора участников: салон МТС по ул. Ленина, 48. « Ходи и находи 4 000 шагов по Гомелю: от классицизма до модерна по «зеленому» маршруту». Экскурсовод: Вадим Барабанов. Место сбора участников: салон МТС по ул. Крестьянская, 26.

Экскурсовод: Вадим Барабанов. Место сбора участников: салон МТС по ул. Крестьянская, 26. « Ходи и находи 7 000 шагов по Гродно: четыре эпохи в архитектуре и эпохальные события». Экскурсовод: Екатерина Голото. Место сбора участников: МТС по ул. Красноармейская, 3.

Экскурсовод: Екатерина Голото. Место сбора участников: МТС по ул. Красноармейская, 3. «Ходи и находи 6 400 шагов по Могилеву: 5 достопримечательностей, без которых невозможно представить город». Экскурсовод: Людмила Ковалева. Место сбора участников: салон МТС по ул. Миронова, 21-46.

Все экскурсии стартуют в 19.00 и были анонсированы в социальных сообществах компании.