МТС проводит акцию на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

В сети салонов и интернет-магазине МТС новая акция: при покупке смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro в качестве бонуса можно приобрести смарт-часы Huawei Watch GT Bussines Version всего за половину их стоимости или даже за 10 копеек.

Так, при покупке смартфона Huawei P30 смарт-часы можно взять за 50% от их полной стоимости в 748,5 рублей. Huawei P30 – новый полуфлагман с элегантным дизайном, пришедший на смену модели P20. Ключевая особенность девайса – три основных камеры на 40+16+8 Мп с широкоугольным объективом, лазерной системой автофокуса и дополнительными возможностями обработки фото продвинутым искусственным интеллектом. Фронтальная камера на 32Мп позволяет делать селфи-снимки самого высокого качества.

Если же выбор пал на самый долгожданный флагман этого года – Huawei P30 Pro, то умные часы в бизнес-исполнении можно приобрести всего за 10 копеек. P30 Pro может делать фото с 10-кратным зумом без потери качества, а встроенная ToF-камера отвечает за глубину в портретных съемках, позволяя выстраивать высокохудожественные кадры. Отличие проверсии от P30 – больший объем оперативной и встроенной памяти (8Гб и 256Гб), более мощный основной фотомодуль на 40+20+8 Мп и увеличенный до 4200 мАч аккумулятор. Кроме этого смартфон получил ультра быстрое зарядное устройство на 40Вт и беспроводную скоростную зарядку на 15 Вт.

Huawei Watch GT Bussines Version – это смарт часы нового поколения с беспрецедентной длительностью автономной работы. Одной зарядки хватает на 2 недели активной работы часов. Стильный дизайн под деловую классику позволяют смарт-часам выглядеть как дорогой и добротный аксессуар.