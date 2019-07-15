Старейший белорусский ИТ-портал "Компьютерные вести" отмечает 25-летие.

С 1994 по 2011 год мы существовали в виде газеты «Компьютерные вести», а с далекого 1997 года мы создаем и храним для вас контент в интернете.

Уже 25 лет нас читает и любит думающая белорусская аудитория. Мимо нас не проходит ни одно значимое событие, связанное с миром технологий. Каждый может найти для себя на сайте наиболее важные темы, и следить именно за ними. Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать еще лучше.