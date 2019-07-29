CEO белорусской IT-компании вошёл в Технический совет Forbes

Алексей Макаров, один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems, вошёл в Технический совет Forbes – мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров крупнейших международных компаний. В настоящий момент Совет включает в себя более 2000 участников из таких организаций, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, Electronic Arts и многих других.

Основная идея сообщества – дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с ТОП-менеджерами компаний из разных стран.

Кроме того, каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes, которая и принимает решение о его принятии