Яндекс представил в Беларуси подписку Плюс и Станцию

Яндекс представил в Беларуси два новых продукта: единую подписку на свои сервисы Яндекс.Плюс и умную колонку Яндекс.Станция. Станция позволяет управлять сервисами с помощью голоса, смотреть кино и слушать музыку в хорошем качестве, а Плюс даёт человеку дополнительные возможности в сервисах Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси, КиноПоиск и Яндекс.Диск.

«Плюс и Станция — важные элементы экосистемы Яндекса, которая делает жизнь людей проще и удобнее. Плюс даст нашим пользователям в Беларуси новые возможности, а Станция позволит решать множество повседневных задач по-новому — с помощью голосового интерфейса», — говорит директор по развитию Яндекса в Беларуси Евгений Лашкевич.

Яндекс.Станция

Яндекс.Станция — это умная колонка Яндекса с голосовым помощником Алисой. Благодаря Алисе многое можно делать голосом, в том числе управлять музыкой и фильмами, которые человек получает с подпиской Плюс. Например, можно попросить Алису поставить любимую песню, посоветовать что-нибудь новое или найти хорошую комедию на вечер.

Станция помогает в самых разных делах. Просто беседуя с ней, люди могут узнать прогноз погоды, поставить будильник, сыграть в игру или включить детям сказку. Голосом можно даже зажечь свет или поставить чайник: Алиса управляет умным домом и работает с десятками умных устройств Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей.

С 14 августа Станция будет продаваться в сетях «Пятый элемент» и «На связи», а также в интернет-магазине 21vek.by. Её цена — 369 рублей. Владельцы колонки получат годовую подписку Плюс, а первые покупатели ещё и дополнительный промокод на скидку в Яндекс.Такси. Специально для владельцев Станций в Беларуси работают сервисные центры, куда можно обратиться с вопросами.

Яндекс.Плюс

Яндекс.Плюс — это подписка на разные сервисы Яндекса. Вот что в неё входит:

- Десятки миллионов треков в отличном качестве на Яндекс.Музыке, а также возможность скачивать песни на телефон и слушать без интернета. К запуску в Беларуси на Музыке появились треки популярных здесь исполнителей — группы «Петля пристрастия», Lavon Volski, Akute, Palina и NaviBand.

- Тысячи фильмов и сериалов без рекламы на КиноПоиске, в том числе эксклюзивные премьеры и популярные сериалы («Рик и Морти», «Теория большого взрыва», «Слуга народа», «Доктор Кто», «Бесстыжие» и многие другие).

- Постоянная скидка 10% в Яндекс.Такси на поездки по тарифам «Комфорт» и «Бизнес», если они доступны в городе.

- Дополнительные 10 гигабайт на Яндекс.Диске и скидка 30% на покупку места.

На старте Яндекс.Плюс продаётся по сниженной цене — 3,99 рубля в месяц, при этом первый месяц подписки бесплатный. Подписчики Музыки уже в Плюсе: они получают его автоматически, без доплат.