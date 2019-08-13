Дата-центр A1 получил третий сертификат соответствия – ISO 27001

Дата-центр A1 подтвердил соответствие стандарту информационной безопасности ISO 27001. Этот сертификат подтверждает соблюдение требований в области информационной безопасности для создания, развития и поддержания системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).

Сертификацию по ISO 27001 получили такие процессы, как услуга по размещению клиентского оборудования в дата-центре (колокейшн), сервисы по аренде облачной серверной инфраструктуры, а также резервное копирование. С внедрением стандарта ISO 27001 дата-центр A1 получил возможность гарантировать своим клиентам наличие условий для конфиденциальности, целостности, доступности размещаемых данных, прозрачность процессов управления, а также минимизацию риска финансовых и репутационных потерь, связанных с угрозами информационной безопасности.

«Информационная безопасность – важнейшее условие развития бизнеса в современном мире. Имея многолетний опыт и четко понимая потребности корпоративного сегмента, А1 сегодня продолжает следовать своей стратегии – быть надежным партнером для своих клиентов и не допускать никаких компромиссов в качестве сервиса. Сертификат ISO 27001 – еще одно подтверждение того, что бизнес Беларуси может смело доверить А1 свой основной ресурс – информацию, ее хранение и менеджмент», – отметил Роберт Дашян, заместитель генерального директора компании А1 по развитию корпоративного сегмента и ИКТ.

ISO 27001 — это международный стандарт, введенный ведущими мировыми экспертами в области информационной безопасности и предлагающий методологию для внедрения управления информационной безопасностью на предприятии. Основная философия ISO 27001 базируется на управлении рисками: стандарт предполагает выяснение имеющихся слабых мест в системе информационной безопасности, систематическую непрерывную работу над их устранением, поддержанием уровня безопасности, а также совершенствованием механизмов ее обеспечения. Нарушения в системе безопасности предотвращаются постановкой и неукоснительным соблюдением документально зафиксированных организационных правил.

Кроме сертификата информационной безопасности ISO 27001, подтвержденного одной из самых авторитетных организаций по стандартизации British Standards Institution (BSI), дата-центр компании уже имеет международный сертификат Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категориях Design и Facility, сертификат PCI DSS, подтверждающий обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов и защиту данных платежных карт. Кроме того, у дата-центра A1 есть аттестат Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с требованиями Приказа №62 от 30 августа 2013 г.