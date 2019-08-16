Chrome 82 полностью лишится поддержки FTP

Одно из грядущих обновлений браузера Chrome полностью лишится поддержки протокола FTP. Об этом говорится в специальном документе компании Google, посвященном этой теме. Однако «нововведения» вступят в силу только через год.

Корректная поддержка протокола FTP в браузере Chrome всегда была больной темой для разработчиков из Google. Одной из причин отказа от FTP названо отсутствие поддержки безопасного соединения по этому протоколу в Chromium. Ещё в 2015 разработчики из Google открыли тему в официальном баг-трекере Chromium с просьбой отказаться от поддержки FTP. И только недавно на этот «баг» обратили внимание, чтобы полностью убрать FTP-компоненты из браузера. Кроме того, компания отмечает, что всего 0,1 % пользователей Chrome хотя бы раз открывали страницы с файловыми каталогами.

Полный отказ от протокола планируется начать в версии Chrome 80, которая выйдет в первом квартале 2020 года, а в последующем 82-м обновлении полностью удалят компоненты и код, связанные с FTP.