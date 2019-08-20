Apple TV+ запустят в ноябре

По данным издания Bloomberg, сервис Apple TV+ должен запуститься уже этой осенью — в ноябре. Учитывая, что на 12 ноября назначен запуск конкурирующего стримингового сервиса Disney+, можно ожидать, что Apple запустит свой онлайн-кинотеатр в середине месяца, возможно, на несколько дней раньше, чем Disney.

Также, если верить источникам внутри Apple, компания выделила около 6 млрд долларов из своего бюджета на финансирование производства оригинальных шоу и фильмов для Apple TV+.

Источникам Bloomberg удалось заполучить информацию и касательно стоимости ежемесячной подписки на Apple TV+. По их словам, цена за пользование онлайн-кинотеатра от Apple составит 10 долларов в месяц.