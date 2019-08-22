HUAWEI P30 Pro стал лучшим смартфоном года по версии EISA

Компания HUAWEI Consumer Business Group (CBG) получила награду «Лучший смартфон EISA 2019-2020» за HUAWEI P30 Pro от Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (EISA), в которую входят 55 авторитетных CМИ, посвященных потребительской электронике. HUAWEI побеждает в этой категории второй год подряд.

Лучшими на сегодняшний день EISA назвала возможности фотосъемки HUAWEI P30 Pro в условиях недостаточной освещенности. Ассоциация также высоко оценила ультраширокоугольный модуль, режим портретной съемки и перископический телефото-объектив с 5-кратным увеличением.

«Еще одна награда от EISA – большая честь для нас, и мы рады, что смартфон P30 Pro получил признание. Цель HUAWEI состоит в том, чтобы каждое устройство обеспечивало потребителям новый, более качественный опыт фотосъемки на смартфон, расширяя границы возможностей мобильных камер с помощью новейших технологий», – сказал вице-президент мобильного подразделения HUAWEI Consumer Business Group Ли Чанчжу.

Смартфон оснащен системой Leica с четырьмя камерами, включая 40 МП основную камеру со спектральным сенсором HUAWEI, 20 МП ультраширокоугольный модуль, 8 МП телефото-объектив, а также ToF камеру. Основная 40 МП камера и системы оптической (OIS) и интеллектуальной (AIS) стабилизации изображения позволяют получать насыщенные и четкие фотографии, а объектив с суперзумом благодаря перископической конструкции обеспечивает качественное 5-кратное оптическое увеличение. Смартфон также имеет гибридный 10-кратный зум и цифровой зум с 50-кратным увеличением.

Членами ассоциации EISA являются специализированные СМИ из более чем 30 стран, которые охватывают все сегменты потребительской электроники. Каждый представитель участвует в работе как минимум одной из шести Экспертных групп EISA: «Фотография», «Мобильные устройства», «Hi-Fi», «Аудио для домашнего кинотеатра», «Экраны и видео для домашнего кинотеатра» и «Автомобильная электроника». Каждый год члены EISA составляют список продуктов, которые, по их мнению, показали высокие результаты в каждой из шести категорий. Затем продукты представляют в рамках ежегодного общего собрания EISA, члены ассоциации тщательно рассматривают номинантов и голосуют за победителя в каждой категории.

Устройства HUAWEI ранее уже получали ряд наград от ассоциации EISA:

HUAWEI P20 «Лучший смартфон EISA 2018 года»

HUAWEI P10 «Лучшая камера смартфона 2017-2018»

HUAWEI Watch 2 «Лучшее носимое устройством EISA 2017-2018»

HUAWEI P9 – «Лучший в Европе смартфон для потребителей 2016-2017».

Официальное вручение награды HUAWEI приурочено к открытию выставки потребительской электроники IFA и пройдет 6 сентября в Берлине в рамках IFA, на церемонии награждения EISA.