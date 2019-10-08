AOC и Philips Monitors значительно увеличили свою долю рынка в Беларуси

Согласно оценкам аналитической компании Context, во втором квартале 2019 года рынок мониторов в европейском регионе вырос на 3.2%. Суммарный рост продаж компаний AOC и MMD — лицензионных партнеров Philips — оказался вдвое выше и достиг 6.7%. В результате доля компаний на европейском рынке составила 14.1%, и компании закрепились на третьем месте. Добиться этого удалось за счет того, что за год объем производства MMD увеличился на 10.8%.



При этом вместе компании занимают второе место по продажам мониторов с большой диагональю (от 68.6 см или 27"), владея 14% рынка. Этот сегмент вырос на 29.2%, тогда как совместно компаниям удалось почти удвоить это число: их рост продаж составил 57.7%. Обе компании отмечают значительный рост продаж: 53.3% у MMD и 64% у AOC. Вместе AOC и MMD лидируют в России, странах Бенилюкса, Украине, Польше, Италии, Чехии и Словакии. MMD также лидирует в сегменте мониторов диагональю от 27" в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Украине.



В целом рынок мониторов продолжает расти. Это происходит благодаря популярности устройств с высоким разрешением (Quad HD и Ultra HD) и большой диагонали экрана, а также сверхшироких и изогнутых мониторов. Помимо этого, свой вклад вносят инновационные технологии, повышающие производительность и упрощающие использование. Еще одна причина — стабильное развитие индустрии игр.

Главный козырь AOC — большой ассортимент инновационных игровых мониторов начального и премиального уровня. Кроме того, смогла завоевать внимание потребителей и достойно обосноваться на рынке растущая линейка профессиональных дисплеев AOC для малого и среднего бизнеса и государственного сектора.



Стремительное развитие MMD объясняется высоким спросом на уникальные инновационные решения. К ним относятся производительная и функциональная док-станция USB-C, экологичные решения, например, самый экологически чистый монитор в мире, технология PowerSensor, которая в отсутствие пользователя снижает энергопотребление на 80%. Также в этом немалую роль сыграли выдвижная веб-камера, появляющаяся из корпуса только во время использования, «гибридные» кабели USB-C — USB-A для подключения новых и старых устройств к док-станции USB-C и новая линейка игровых мониторов для консолей — Momentum.



За второй квартал 2019 года белорусский рынок мониторов сократился на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Тем не менее две компании вместе продолжают лидировать, в совокупности владея 32% рынка, а также занимают второе место в сегменте мониторов с большой диагональю (от 27") с долей в 26.3%. Это значит, что почти каждый третий продаваемый в Беларуси монитор произведен AOC или MMD. Одной MMD принадлежит 17.9% общего рынка дисплеев и 14.2% сегмента больших мониторов, что в обоих случаях ставит ее на вторую позицию. За ней следует AOC с 14.1% на общем рынке и 12.1% в вышеупомянутом сегменте.



«Наша компания занимает уверенное положение на рынке Беларуси почти полдесятилетия. Несмотря на сокращение рынка в прошлом году, его треть все еще составляют устройства AOC и MMD. Мы рады, что покупатели нам доверяют», — говорит Александр Сорокотяга, директор по продажам AOC и MMD в Беларуси.