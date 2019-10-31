Делегация Счетной палаты России посетила ПВТ

Делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным посетила Парк высоких технологий. Состоялась встреча делегации с директором ПВТ Всеволодом Янчевским, в которой также приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота и председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Леонид Анфимов.

В бизнес-инкубаторе ПВТ Алексей Кудрин протестировал IT-решения, которые были представлены как быстрорастущими стартапами, так и зрелыми компаниями-резидентами Парка.

По последним данным, экспорт ПВТ – это более 20% всего экспорта услуг Беларуси. В первом полугодии 2019 года ПВТ дал такой же прирост ВВП как и вся промышленность, строительство и сельское хозяйство вместе взятые. Кроме того, за счет ПВТ сфера высоких технологий прирастает новыми рабочими местами. Общее количество сотрудников компаний ПВТ к октябрю этого года составило 55 тысяч человек.