YouTube пообещал уничтожать все «коммерчески невыгодные» пользовательские аккаунты

Крупнейший в мире видеосервис YouTube дал сам себе возможность удалять аккаунты любых пользователей без видимых на то причин. В обновленных условиях пользовательского соглашения появился соответствующий пункт, и он касается всех стран, где сервис осуществляет свою работу, в том числе и России.

Новое пользовательское соглашение вступит в силу 10 декабря 2019 г. В нем говорится, что YouTube оставляет за собой право по своему усмотрению удалять профили любых пользователей, «не имеющие коммерческого смысла» для сервиса. За счет того, что формулировка нового условия размыта, опасность нависла над каждым, у кого есть аккаунт в YouTube.

Google никак не комментирует внесение изменений в пользовательское соглашение YouTube и не уточняет, что именно подразумевается под «коммерчески невыгодными аккаунтами». Иными словами, неизвестно, кто попадет в «расстрельный список», и как избежать этой участи.