Apple Pay заработал в Беларуси с 19 ноября

Платежный сервис Apple Pay с 19 ноября 2019 г стал доступен держателям карт ОАО «БПС-Сбербанк», сообщает пресс-служба банка. Как сообщается, используя сервис на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac клиенты банка могут быстро и удобно совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — говорится в сообщении.

По словам председателя правления БПС-Сбербанка Игоря Меркулова, запуск платежного сервиса Apple Pay открывает новые пути развития белорусского банкинга. «Мы рады объявить о его доступности для всех. Мир меняется ежесекундно. Поэтому для нас крайне важно предоставлять нашим клиентам лучшие технологии, предлагая им уникальное обслуживание с помощью Apple Pay, инновационного и безопасного способа оплаты», — подчеркнул руководитель банка.

В сообщении отмечается, что Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. «При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве», — рассказали в банке.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2018 г по НСФО составила 57,6 млн бел руб (27,652 млн долл) при рентабельности капитала в 21,4%. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).