Mozilla удалила расширения Avast и AVG из каталога

Компания Mozilla удалила из каталога расширений для своего браузера Firefox четыре софтверных продукта, созданные компанией Avast и её дочерним предприятием AVG. Причина удаления заключается в том, что расширения Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice и AVG SafePrice осуществляли сбор пользовательских данных и просматривали историю посещений в браузере.

Первые два расширения проверяют сайты, на которые переходит пользователь, и предупреждают, если обнаруживается вредоносный ресурс. Остальные расширения помогают осуществлять покупки в сети Интернет, предлагая пользователю сравнить цены на товары на разных веб-площадках и распространяя купоны на скидку.

Mozilla удалила упомянутые расширения после того, как создатель популярного расширения AdBlock Plus Владимир Паланта, проанализировавший все четыре программных продукта, обратился в компанию и сообщил о том, что расширения собирают значительно больше данных, чем требуется для их работы. Помимо прочего, расширения собирают информацию об истории посещённых сайтов, что запрещается правилами Mozilla и Google. И если разработчики Firefox оперативно удалили расширения, то в каталоге браузера Chrome они всё ещё доступны для установки.